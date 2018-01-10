Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, ilçede ve Gaziantep'te görev yapan gazeteciler başta olmak üzere tüm basın mensuplarının gününü kutlayarak, "Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır. Her türlü zor şartlara rağmen gece gündüz demeden bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına katkı sağlayan, değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kutladı. - GAZİANTEP