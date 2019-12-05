Belediye Başkanı köpekler için dağda oyuk açtırdı

05.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:49

Niğde'de Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, sokak köpekleri için dağları oydurarak yuva yaptırdı.



Çiftlik İlçesi Belediye Başkanı Serkan Güzel, ilçe sınırlarında bulunan dağlarda yaşayan sokak köpekleri için dağları oydurarak yuva yaptırdı. Başkan Güzel, sokak köpeklerinin soğuktan yağmurdan korunması için dağların eteklerini oydurarak yuva yaptıklarını söyledi. İlçelerinde kış şartlarının çetin geçtiğine değinen başkan Güzel: " İlçemiz sınırlarında yaşayan sokak köpekleri soğuktan etkilenmemesi için dağları oydurarak, yuva yaptık. İlçemizde kış çetin geçiyor. Bizlerde hayvanların üşümemesi için böyle bir yuva yaptık. Zaman zamanda gelip, köpeklerimizde besliyoruz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA