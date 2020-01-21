Beled hava üssü nerede? ABD'nin Irak'taki Beled hava üssü nerede?
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Beled hava üssüne saldırı yapıldı. Ülke ve dünya gündemini hareketlendiren gelişme sonrası Beled hava üssü nerede, ABD'nin Irak'taki Beled hava üssü nerede sorularının yanıtları arandı. Peki Balad hava üssü nerede?
ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendi. Son günlerde ardı ardına yaşanan füze saldırılarından sonra yaşana bu gelişme gündemi tekrar hareketlendirdi ve Beled hava üssü nerede? ABD'nin Irak'taki Beled hava üssü nerede sorularını beraberinde getirdi.
BELED HAVA ÜSSÜ NEREDEDİR?
Beled hava üssü Irak'ın Selahattin kendinde bulunmaktadır.
IRAK'TAKİ ABD ASKERİ ÜSLERİ
Enbar'daki Aynel Esad askeri üssü
Kerkük'te konuşlu bulunan K1 Askeri Üssü.
Başkent Bağdat'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'daki Victory Askeri Üssü
Taci bölgesinde eğitim amaçlı Taci Askeri Üssü
Irak'ın batısındaki Enbar'da Habaniyye Üssü
Selahaddin kentindeki Beled Hava Üssü
Musul'da Kayarra Askeri Üssü
Erbil'de Harir Hava Üssü
Uluslararası Erbil Havalimanı'nında bir askeri üs.