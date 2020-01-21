21.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:16

ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendi. Son günlerde ardı ardına yaşanan füze saldırılarından sonra yaşana bu gelişme gündemi tekrar hareketlendirdi ve Beled hava üssü nerede? ABD'nin Irak'taki Beled hava üssü nerede sorularını beraberinde getirdi.

BELED HAVA ÜSSÜ NEREDEDİR?

Beled hava üssü Irak'ın Selahattin kendinde bulunmaktadır.

Beled hava üssü konumu

IRAK'TAKİ ABD ASKERİ ÜSLERİ

Enbar'daki Aynel Esad askeri üssü

Kerkük'te konuşlu bulunan K1 Askeri Üssü.

Başkent Bağdat'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'daki Victory Askeri Üssü

Taci bölgesinde eğitim amaçlı Taci Askeri Üssü

Irak'ın batısındaki Enbar'da Habaniyye Üssü

Selahaddin kentindeki Beled Hava Üssü

Musul'da Kayarra Askeri Üssü

Erbil'de Harir Hava Üssü

Uluslararası Erbil Havalimanı'nında bir askeri üs.

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