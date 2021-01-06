Belçika: İyi temizlenmeyen tıbbi cihazlar yüzünden 110 kişi hepatit veya HIV virüsü kapmış olabilir
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BBC

Belçika: İyi temizlenmeyen tıbbi cihazlar yüzünden 110 kişi hepatit veya HIV virüsü kapmış olabilir

06.01.2021 01:22 | Son Güncelleme: 06.01.2021 01:26
Belçika: İyi temizlenmeyen tıbbi cihazlar yüzünden 110 kişi hepatit veya HIV virüsü kapmış olabilir

Belçika'nın Anvers (Antwerpen) kentindeki bir hastanenin iç hastalıkları servisinde muayene edilen 110 hastanın, endoskopi cihazının yeterince temizlenmemesi nedeniyle hepatit (sarılık) veya AIDS'e yol açan HIV virüsü kapmış olabilecekleri açıklandı.

Belçika'nın Anvers (Antwerpen) kentindeki bir hastanenin iç hastalıkları servisinde muayene edilen 110 hastanın, endoskopi cihazının yeterince temizlenmemesi nedeniyle hepatit (sarılık) veya AIDS'e yol açan HIV virüsü kapmış olabilecekleri açıklandı.

Hastane yönetimi, 16 - 29 Ekim tarihlerinde iç hastalıkları servisinde muayene edilen hastaları, gerekli testlerden geçirmek için geri çağırdı.

Olay, Belçika'nın ikinci büyük kenti olan Anvers'teki Sint - Vincentus Hastanesi'nde yaşandı.

Ekim ayında, endoskopik veya mide muayenesine tabi tutulan kişilerle, kolon kanseri teşhisi için anüs yoluyla bağırsaklarına hortum sokulan hastalarda kullanılan cihazların, mikroplardan arındırılmadığı ortaya çıktı.

Belçika medyasına göre sorun, tıbbi cihazların temizlenmesinden sorumlu şirketten kaynaklandı. Yapılan incelemede, endoskopu temizlemek için kullanılan dezenfeksiyon banyosu, uygun temizlik standartlarını karşılamadı. Hastanede görevli hekimlere göre, cihazlar en az 2 hafta boyunca yeterince temizlenmeden kullanıldı. Bu nedenle, 110 hastanın hepatit A ve B ya da HIV virüsü kapmış olabileceği belirtildi.





Hastane, virüslerin kuluçka dönemini de hesaba katarak, Ekim ayında iç hastalıkları servisinde muayene edilen hastalara, gerekli testlerden geçmeleri için birer mektup gönderdi.

110 hastaya, hepatit ya da HIV virüsü bulaşıp bulaşmadığının saptanması için kan testi yapılacak.

Doktorlara göre, tıbbi cihazdaki kan miktarının az olması nedeniyle HIV virüsü bulaşma şansı düşük ancak hepatit, çok cüzi bir miktarla da bulaşabildiği için, hastaların bu virüse yakalanma ihtimali daha fazla.

BBC
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