Belçika'daki bir süs çeşmesinde kentin ilk belediye başkanının kalbi bulundu
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BBC

Belçika'daki bir süs çeşmesinde kentin ilk belediye başkanının kalbi bulundu

Verviers kentinde, kentin ilk belediye başkanı anısına yapılan süs çeşmesinin restorasyonu sırasında bulunan çinko bir kutunun içinden, belediye başkanının kalbi çıktı.

Belçika'daki bir süs çeşmesinde kentin ilk belediye başkanının kalbi bulundu
01.09.2020 22:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:21

Verviers kentinde, kentin ilk belediye başkanı anısına yapılan süs çeşmesinin restorasyonu sırasında bulunan çinko bir kutunun içinden, belediye başkanının kalbi çıktı.

Kalp, alkol dolu bir kabın içinde çinko kutuya yerleştirilmiş halde bulundu.

Belediye Başkanı Pierre David 1839'da hayatını kaybetmiş, onun adını taşıyan süs çeşmesi ise 1883'de tamamlanmıştı.

Kutuya işlenmiş olan yazıda "Pierre David'in kalbi bu anıta 25 Haziran 1883'de yerleştirildi" ifadesi yer alıyor.


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Kutu kentin Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Restorasyon işlemini yürüten firmadan Maxime Degey "Bir şehir efsanesi gerçek oldu, kutu çeşmenin üst kısmında, Pierre David'in büstünün yanında, bir taşın arkasındaydı" dedi ve kutunun "kusursuz" durumda olduğunu belirtti.

David 68 yaşında, ot ambarında çalışırken düşerek hayatını kaybetmişti.

Dönemin yerel yetkilileri onun adına bir anıt yapılması için bağış kampanyası başlatmış, doktorları da anıta yerleştirilmesi için kalbini muhafaza etmişti.

BBC
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