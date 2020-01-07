Belçika'da yaşayan Müslümanlardan Suriyelilere yardım
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Belçika'da yaşayan Müslümanlardan Suriyelilere yardım

Belçika'da yaşayan Müslümanların oluşturduğu dernek tarafından ihtiyaç sahibi Suriyelilere gıda ile bot ve mont yardımı yapıldı.

07.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:44

'da yaşayan Müslümanların oluşturduğu dernek tarafından ihtiyaç sahibi Suriyelilere gıda ile bot ve mont yardımı yapıldı.

Helping Hands Belgium adlı insani yardım derneği yetkilileri, 'ın ilçesine gelerek, burada yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyeliler ile bölgesinde çadırlarda yaşamını sürdüren Suriyelilere yardım malzemelerini dağıttı.

Derneğin başkan yardımcısı Alican Ünal, yaptığı açıklamada, Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) ile toplanan yardımları ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaştırdıklarını söyledi.

Yardımlar kapsamında 500 gıda kolisi ile 1000'er bot ve montu Suriyelilere teslim ettiklerini belirten Ünal, destek sunan hayırseverlere teşekkür etti.

Ünal, toplanan yardımların belirli aralıklarla bölgeye ulaştırılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Belçika'da yaşayan Müslümanlardan Suriyelilere yardım
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