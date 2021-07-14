Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı
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Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı

Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 38 yıl önce şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy, düzenlenen törenle anıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 38 yıl önce şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy, düzenlenen törenle anıldı.

14 Temmuz 1983'te şehit edilen dönemin Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy'un anısına Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından anma töreni düzenlendi.

Aksoy'un şehit olduğu terör saldırısının yapıldığı Franklin Roosevelt Bulvarı'ndaki törene Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilciliği ve Azerbaycan Büyükelçiliği yetkilileri ile diplomatik erkanın yanı sıra Belçika'daki Türk sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende Aksoy'un şehit edildiği yere çiçek bırakan ve konuşma yapan Büyükelçi Hasan Ulusoy, Ermeni terör örgütleri tarafından geçmişte yapılan saldırılarda çok sayıda Türk diplomatın ve yakınlarının şehit düştüğünü, hepsini rahmet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Ulusoy, Aksoy'a 38 yıl önce yapılan saldırının faillerinin cezasız kalmasının üzüntü verici olduğunu belirterek, gelecekte bu tür terör saldırılarının tekerrür etmemesi için terörizme karşı uluslararası düzeyde gerçek manada bir iş birliğinin önem taşıdığını vurguladı.

Şehit diplomatın anısına Brüksel'de uygun bir yere anıt veya plaket dikilmesi için geçmiş yıllarda girişimler yapıldığını ancak bir ilerleme sağlanamadığını belirten Büyükelçi Ulusoy, müttefik ve dost ülke Belçika'da bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı
Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı
Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı
Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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