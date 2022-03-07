Belçika'da maske takma zorunluluğu kalktı - Haberler

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Belçika'da maske takma zorunluluğu kalktı

AA, Dursun Aydemir - Güncel
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Cadde ve sokaklardan detaylar Alışveriş mağazaları Metro istasyonu Metrodaki yolcular Belçika hükümeti, Kovid-19 vakalarında düşüş görülmesinin ardından salgına karşı alınan tedbirleri daha da gevşetmeye karar verdi.

Cadde ve sokaklardan detaylar

Alışveriş mağazaları

Metro istasyonu

Metrodaki yolcular Belçika hükümeti, Kovid-19 vakalarında düşüş görülmesinin ardından salgına karşı alınan tedbirleri daha da gevşetmeye karar verdi. Otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları dışında maske takma zorunluluğu kalkmış oldu. Kapalı mekanlara girişte kullanılan sertifika sistemi de kullanımdan kalktı.

Belçika'da maske takma zorunluluğu kalktı

Belçika'da maske takma zorunluluğu kalktı

Belçika'da maske takma zorunluluğu kalktı

AA / Dursun Aydemir - Güncel

alışveriş, Belçika, Metro, Güncel, Haberler

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