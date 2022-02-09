Belçika ceza infaz kurumları personeli greve gitti

Greve giden ceza infaz kurumları personeli BRÜKSEL - Belçika genelindeki hapishanelerde gardiyanlar ve ceza infaz kurum personeli 24 saat süreyle greve gitti. Kamu Hizmetleri ve SLFP sendikaları tarafından federal hükümetten kamu hizmetinde genel bir ücret artışı talep etmek için cezaevleri Yabancılar Dairesi sevk merkezinin önünde toplandı.