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Belarus Protestocular Yine Sokaklarda

15.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:50

Belarus'un başkenti Minsk'te Pazar günü sokaklara dökülen kalabalıklar, 9 Ağustos'taki tartışmalı seçimlerle altıncı kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Alexsander Lukashenko'ya yönelik protestoları sürdürdü.

Belarus'un başkenti Minsk'te Pazar günü sokaklara dökülen kalabalıklar, 9 Ağustos'taki tartışmalı seçimlerle altıncı kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Alexsander Lukashenko'ya yönelik protestoları sürdürdü

Belarus Protestocular Yine Sokaklarda

Kaynak: DailyMotion.com

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