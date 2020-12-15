Belarus Protestocular Yine Sokaklarda
15.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:50
Belarus'un başkenti Minsk'te Pazar günü sokaklara dökülen kalabalıklar, 9 Ağustos'taki tartışmalı seçimlerle altıncı kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Alexsander Lukashenko'ya yönelik protestoları sürdürdü.
Belarus'un başkenti Minsk'te Pazar günü sokaklara dökülen kalabalıklar, 9 Ağustos'taki tartışmalı seçimlerle altıncı kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Alexsander Lukashenko'ya yönelik protestoları sürdürdü
Kaynak: DailyMotion.com