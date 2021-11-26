Belarus-Polonya sınırındaki bazı göçmenler Irak'a dönmek üzere Minsk'teki havaalanına geldi
AA / Sefa Karacan - Haberler | Güncel
Belarus'un Grodno şehrinde Bruzgi sınır bölgesindeki, çoğunluğu Irak'tan Belarus'a vize alarak gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları Irak'a dönmek üzere, Minsk'teki havaalanına geldi.
Belarus'un Grodno şehrinde Bruzgi sınır bölgesindeki, çoğunluğu Irak'tan Belarus'a vize alarak gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları Irak'a dönmek üzere, Minsk'teki havaalanına geldi.