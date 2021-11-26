Belarus-Polonya sınırındaki bazı göçmenler Irak'a dönmek üzere Minsk'teki havaalanına geldi - Haberler
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Belarus-Polonya sınırındaki bazı göçmenler Irak'a dönmek üzere Minsk'teki havaalanına geldi

AA / Sefa Karacan - Haberler | Güncel

Belarus'un Grodno şehrinde Bruzgi sınır bölgesindeki, çoğunluğu Irak'tan Belarus'a vize alarak gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları Irak'a dönmek üzere, Minsk'teki havaalanına geldi.

Belarus'un Grodno şehrinde Bruzgi sınır bölgesindeki, çoğunluğu Irak'tan Belarus'a vize alarak gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları Irak'a dönmek üzere, Minsk'teki havaalanına geldi.

Belarus-Polonya sınırındaki bazı göçmenler Irak'a dönmek üzere Minsk'teki havaalanına geldi

Belarus-Polonya sınırındaki bazı göçmenler Irak'a dönmek üzere Minsk'teki havaalanına geldi

Belarus-Polonya sınırındaki bazı göçmenler Irak'a dönmek üzere Minsk'teki havaalanına geldi

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AA / Sefa Karacan - Son Dakika Haberleri

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