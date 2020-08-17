Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız

Belarus'da tartışmalı seçim sonrası protesto gösterileri devam ederken Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko protestocuların üzerine yürüyerek, "Erkek olun ben tek başımayım siz kalabalıksınız." diyerek meydan okudu.

17.08.2020 22:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 22:37

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından ülkede sular durulmuyor. Protestoların hedefindeki Lukaşenko, bir fabrikada grev yapan ve "Git burdan" sloganları atan bir grup işçinin üzerinde yürüyerek, "Merak etme, sizi dövmeyeceğim. Ama provoke ederseniz bu konuyla acımasızca ilgilenirim. Erkek olun, siz kalabalıksınız, ben tek başımayım." diyerek meydan okudu.

SEÇİM SONRASI ÜLKE KARIŞTI

Belarus'da 26 yıldır Devlet Başkanlığı yapan Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde oyların yüzde 80'den fazlasını alarak yeniden devlet başkanı seçildi. Seçimlerin hileli olduğunu açıklayan muhalefet protesto için sokaklara çıkınca, polis ve göstericiler arasında sert çatışmalar yaşandı. Avrupa Birliği ülkeleri protestocuların haklarına çağrı duyulması gerektiğini açıklarken, Lukaşenko muhalefete ve Avrupa'ya meydan okudu.

PROTESTOCULARA MEYDAN OKUDU

Bugün bir dizi ziyaretlerde bulunan Lukaşenko, bir fabrikada grev yapan ve "git buradan" sloganları atan işçilerin üzerine yürüdü. Lukaşenko işçilere, "Sizi dövmeyeceğim ancak provokasyon yaparsanız bu meseleyle acımasızca ilgilenirim, Erkek olun sizler kalabalıksınız. Ben tek başımayım" diyerek işçilere meydan okudu.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız

PROTESTOLAR 8. GÜNÜNDE

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başta başkent Minsk olmak üzere sokaklara çıkan protestocular, Lukaşenko'nun görevi bırakması çağrısında bulundu.

Minsk'te şehir merkezindeki Bağımsızlık Caddesi'nde bir araya gelerek yürüyüşe geçen gruptakiler, Stella Meydanı'na ulaştı.

Güvenlik güçlerinin müdahale etmediği binlerce protestocu, ellerinde Belarus'un 1995'ten önce kullandığı kırmızı-beyaz bayraklarla Lukaşenko aleyhinde slogan attı. Bazı köprülerin ve binaların üzerine bu bayrağın çekilmesi dikkati çekti.

Protestocuların akşam, hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'na geçmeyi planladığı öğrenildi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
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