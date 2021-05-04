Pandemi etkisi omurilik sağlımıza da etkiliyor, uzman isim açıkladı
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Pandemi etkisi omurilik sağlımıza da etkiliyor, uzman isim açıkladı

Haberler.com / Merve Tokaz - Haberler | Sağlık

Pandemi döneminde uygulanan kısıtlama tedbirleriyle birlikte pek çok kişi evlere kapandı. Hareket kabiliyetinin kısıtlanması bel, boyun ağrıları gibi şikayetleri de beraberinde getiriyor. Bu ağrıları yaşayanların büyük çoğunluğunda bel fıtığı görülüyor. Peki, bel fıtığı yaşayanlar ne yapmalı? Fizyoterapist Zafer Aksungur, Haberler.com Youtube kanalında merak edilen soruları yanıtladı.

Fıtığın çoğu kişi tarafından tam olarak bilinmediğini ifade eden Zafer Aksungur, "Omurilikteki dokular korunaklı bir zarın içerisindedir. Bel kaslarınız çok zorlarsanız buradaki basıncı arttırırsınız. Fıtık dediğimiz şey de basınca bağlı olarak bu zarın yırtılmasıyla ortaya çıkar. Ani bir hareket yaptığınızda o an ortaya çıkmayabilir." dedi.

"ASLA BELİNİZİ KIRMADAN EĞİLMEYİN"

Fıtık oluşumunun büyük kısmının dikkatsizlik ile ortaya çıktığına dikkat çeken Aksungur, "Yerden bir şey alırken mutlaka belinizi kırarak eğilin. Asla belinizi kırmadan eğilmeyin. Tekrar tekrar yanlış pozisyonlarda hareket edersek bu basınç yine oluşur. Öte yandan, yapılan son araştırmalara bakıldığında bel ağrısının strese bağlı olarak geliştiği de ortaya çıkmıştır. Ayrıca her bel ağrısı da bel fıtığından kaynaklanmaz. Ağrının sebebi bel fıtığından kaynaklanıyor ise mutlaka bir doktora muayene olunması gerekir."

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Pandemi etkisi omurilik sağlımıza da etkiliyor, uzman isim açıkladı
Merve Tokaz
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