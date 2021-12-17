Beko IronFinish kurutma makinelerinde kıyafetler giyime hazır halde kuruyor - Haberler
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Beko IronFinish kurutma makinelerinde kıyafetler giyime hazır halde kuruyor

Beko IronFinish kurutma makinelerinde kıyafetler giyime hazır halde kuruyor
AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Beko'nun yeni kurutma makinesinde kullanılan IronFinish teknolojisi sayesinde buhar doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılarak, optimum hava akışı sağlanıyor.

Beko'nun yeni kurutma makinesinde kullanılan IronFinish teknolojisi sayesinde buhar doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılarak, optimum hava akışı sağlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beko, IronFinish teknolojisine sahip kurutma makinesi ile tüketicilerini ütü derdinden kurtarıyor. Kurutma makinesinde yer alan IronFinish teknolojisi ile çamaşırlar buharın doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılması ve optimum hava akışı sayesinde ütüye ihtiyaç kalmadan giyime hazır halde kuruyor.

Beko IronFinish kurutma makinesinde kurutma sürecinde çamaşırın sıcaklık ve nem miktarı sürekli olarak gözlemleniyor ve çamaşıra doğru zamanda ve sıcaklıkta verilen buhar sayesinde kırışıklık önleniyor. Kırışıklı önlemek için 2. en önemli adımlardan biri olan buharın miktarı da çamaşır miktarına göre ayarlanıyor. Optimum hava akışı ise buharın çamaşırlara eşit ve homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyor.

"Giyime Hazır" programı yüzde 100 pamuklu, yüzde 100 polyester, yüzde 100 viskoz, yüzde 56 pamuk ve yüzde 44 polyester karışımlı kıyafetlerde de başarılı sonuç veriyor.

Yıl sonuna kadar Beko kurutma makinelerinde 600 TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

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AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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