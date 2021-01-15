Beklenen kar Sultanbeyli'ye yağdı; kış hazırlıkları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beklenen kar Sultanbeyli'ye yağdı; kış hazırlıkları tamamlandı

15.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:59
Beklenen kar Sultanbeyli'ye yağdı; kış hazırlıkları tamamlandı

İstanbul'da yılın ilk karı dün yağdı.

İstanbul'da yılın ilk karı dün yağdı. Kar yağışı alan ilçelerden Sultanbeyli'de, kış hazırlıkları tamamlandı. İlçenin belediye başkanı Hüseyin Keskin, vatandaşlara kar yağışında dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Belediyemiz, kar yağışından ötürü oluşabilecek sorunlara karşı tüm tedbirleri almış vaziyette. İnşallah bu kışı da herhangi bir sorun yaşamadan atlatacağız" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi, kış aylarında olumsuzluk yaşanmaması için kış hazırlıklarına başladı. Kar yağışının olumsuzluklara sebebiyet vermemesi için ilçenin yol ve kaldırımları, yayalar ve araçlar için güvenli hale getirildi. Bu kapsamda tuzlama ve kar küreme araçları, greyderler, dekoderler, tonlarca tuz ve belediye personelleri ihtiyaç anında hizmet verecek.

"İLÇEMİZİ KIŞ ŞARTLARINA UYGUN HALE GETİRİYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçeyi kış şartlarına uygun hale getirdiklerine dikkat çekerek, "İstanbul'a yılın ilk karı yağmış oldu. Bu sene özellikle karın yağmasını hasretle bekledik çünkü kuraklıkla ilgili konular gündeme gelmeye başladı. Şükürler olsun ki yağmurlar ve ardından yağan kara sevindik. Kar yağmasını özlemle beklerken aynı zamanda vatandaşlarımızın kış şartlarında rahat hareket edebilmesi için bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı yaptık ve süreci takip ediyoruz. Arkadaşlarımız 7/24 vazifelerine devam edecekler. Aynı zamanda tuzlama araçlarından, kar küreme araçlarına varana kadar hazırız. Kar yağışında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalarımızı yaptık. Kar yağışına hazırız" dedi.

KIŞ LASTİĞİ OLMADAN TRAFİĞE ÇIKMAYIN!

Pandemi sürecinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek çalışmalarını sürdüklerini ifade eden Keskin, vatandaşlara kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını ve olabildiğince toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önerdi.


Beklenen kar Sultanbeyli'ye yağdı; kış hazırlıkları tamamlandı
Beklenen kar Sultanbeyli'ye yağdı; kış hazırlıkları tamamlandı
Beklenen kar Sultanbeyli'ye yağdı; kış hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlker Başbuğ Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cemal Hünal Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beklenen kar Sultanbeyli'ye yağdı; kış hazırlıkları tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 15:17:58. #1.15#
title