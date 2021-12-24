Beklenen filmin ilk teaserı yayımlandı!

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı Bergen filminin çekimleri devam ederken setten haberler geldi. İlk teaser ve afiş Bergen filmini merakla bekleyenlerin beğenisine sunuldu. Bergen filmi uzun zamandır gündemdeki yerini korurken, çekimlerin bitmesine az bir zaman kala yayımlanan afiş ve teaser büyük ses getirdi. 2022'de vizyona girecek olan film yayımlanan teaserla beklentileri de yüksekte tutuyor.Farah Zeynep Abdullah'ın yanı sıra Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolleri paylaşacağı filmde ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor.Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen'e ait.

İlk teaser: http://youtu.be/ruAxy-6esco

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