Bekir Pakdemirli kimdir? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kaç yaşında, aslen nerelidir?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM'de Manisa milletvekili olarak 4 dönem görev alan Ekrem Pakdemirli'nin oğludur. Son dönemde internette en çok merak edilen isimlerin arasında yer alan Pakdemirli,10 Temmuz 2018 tarihinden beri Tarım ve Orman Bakanı görevindedir. Peki Bekir Pakdemirli kimdir? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kaç yaşında, aslen nerelidir?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM'de Manisa milletvekili olarak 4 dönem görev alan Ekrem Pakdemirli'nin oğludur. Son dönemde internette en çok merak edilen isimlerin arasında yer alan Pakdemirli,10 Temmuz 2018 tarihinden beri Tarım ve Orman Bakanı görevindedir. Peki Bekir Pakdemirli kimdir? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kaç yaşında, aslen nerelidir?

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMİDİR?

Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüttü.

Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı.

Turkcell, BİM ve Albaraka Katılım Bankası'nda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır.

İngilizce bilen Pakdemirli, evli, dört çocuk sahibidir.