Türk iş insanı Bekir Ali Karakaş ile hayatını birleştiren Otilia, bu mutlu haberi Antalya'daki sahnesinde bizzat duyurarak hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada büyük ilgi gören açıklama sonrasında, herkes Bekir Ali Karakaş'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Bekir Ali Karakaş kimdir? Otilia'nın eşi kim, nereli?

OTILIA VE BEKİR ALİ KARAKAŞ EVLENDİ

Dünyaca ünlü Romanyalı pop şarkıcısı Otilia, uzun süredir gözlerden uzak yürüttüğü ilişkisini evlilikle taçlandırdı. Türk iş insanı Bekir Ali Karakaş ile hayatını birleştiren Otilia, bu mutlu haberi Antalya'daki sahnesinde bizzat duyurarak hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada büyük ilgi gören açıklama sonrasında, herkes Bekir Ali Karakaş'ın kim olduğunu merak etmeye başladı.

BEKİR ALİ KARAKAŞ KİMDİR?

Bekir Ali Karakaş, aslen Giresun'un Görele ilçesine kayıtlı bir girişimcidir. İş dünyasında özellikle inşaat sektörü ve yatırım alanlarında faaliyet göstermektedir. Kendisine ait olan Avangart İnşaat Girişimci & Yatırımcı şirketiyle konut projeleri, lüks yaşam alanları ve çeşitli gayrimenkul yatırımları üzerinde çalışmalar yürütmektedir.

TÜRK GİRİŞİMCİLİK DÜNYASINDA ÖNE ÇIKIYOR

Karakaş, Türkiye'deki inşaat ve yatırım sektöründe aktif bir rol oynamasıyla dikkat çekmektedir. Medyada sık görünmeyen, özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Karakaş, Otilia ile olan ilişkisiyle birlikte gündeme gelmiştir. İş hayatındaki başarıları, onu genç ve dinamik iş insanları arasında ön plana çıkarıyor.

YAŞI KAÇ? KARAKAŞ'IN BİLİNMEYEN YAŞI

Bekir Ali Karakaş'ın doğum yılına dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, iş çevrelerinden alınan bilgiler ışığında 30'lu yaşlarının sonu ile 40'lı yaşlarının başında olduğu düşünülmektedir. 1992 doğumlu Otilia ile arasında büyük bir yaş farkı olmadığı görülmektedir.

EVLİLİK TARİHİ VE SAHNEDEKİ DUYURU

Otilia, 13 Ağustos'ta sosyal medyada yaptığı romantik bir paylaşımda, bir erkeğin elini tutarken çekilen fotoğrafına "Hiç bu kadar emin olmamıştım" notunu düşmüştü. Bu paylaşım, çiftin nişanlandığı yönünde yorumlandı. Ardından Otilia, Türkiye'deki bir konserinde sahneden evlendiklerini açıkladı. Net nikâh tarihi bilinmemekle birlikte, çiftin 2024 yazında dünyaevine girdiği tahmin ediliyor.

EVLİLİKTEN SONRAKİ İLK KONSER: ANTALYA'DA

Ünlü şarkıcının evlilik sonrası ilk sahne performansı Antalya'da gerçekleşti. Bu özel gecede Otilia'ya DJ Mert Aydın eşlik etti. Sahneye çıkan Otilia, "Evlendikten sonra eşim ilk konserimde beni yalnız bırakmadı" sözleriyle hem eşi Bekir Ali Karakaş'a hem de DJ Mert Aydın'a teşekkür etti.

OTILIA BRUMA KİMDİR?

13 Haziran 1992 doğumlu olan Otilia Bruma, Romanya'nın Suceava kentinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan sanatçı, 17 yaşında sahne hayatına adım attı. Müzik öğretmenlerinin teşvikiyle profesyonel kariyerine yön veren Otilia, 2014 yılında çıkardığı "Bilionera" adlı şarkısıyla uluslararası başarı yakaladı.

MÜZİKTEKİ BAŞARILI KARİYERİYLE TANINIYOR

"Bilionera" şarkısıyla Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi kazanan Otilia, "On Fire", "French Kiss" ve "Russian Dream" gibi eserlerle başarısını sürdürdü. Yetenekli sanatçı, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle dünya çapında tanınan pop yıldızları arasında yerini aldı.