Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi; hikayeyi gençler...
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Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi; hikayeyi gençler...

02.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:47

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP'nin oyunun olası bir seçimde 40'ı aşacağını düşünmediğini, toplumun ekonomik sorunlarla boğuştuğunu ve kutuplaşmanın artık sonuna gelindiğini söyledi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP'nin oyunun olası bir seçimde 40'ı aşacağını düşünmediğini, toplumun ekonomik sorunlarla boğuştuğunu ve  kutuplaşmanın artık sonuna gelindiğini söyledi. 2023 seçimlerinde 4 milyonu ilk kez olmak üzere 30 yaşın altında 20 milyon gencin oy kullanacağını belirten Ağırdır, "Hikayeyi gençler değiştirecek. 20 milyon gencin 10 milyonu anketlerde hala kararsızım veya oy kullanmayacağım diyor. Ama biliyoruz ki bu gençlerin ülke hayalleri, beklentileri veya öfkeleri de bu siyasi gündemden şekillenmiyor. Aksine, siyasetin yaptıkları onların beklentileri önünde bir set oluşturuyor" dedi. 

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, siyasetteki ittifak arayışlarını, CHP'deki istifaları ve gündemdeki gelişmeleri Murat Sabuncu'ya yorumladı.

Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi; hikayeyi gençler...

Kaynak: DailyMotion.com

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