Bekçiyi Görünce Kanlı Bıçağı Atan Yaralama Şüphelileri Yakalandı

SAMSUN'da sokak uygulaması sırasında bekçileri gören 2 gençten biri üzerinde taşıdığı bıçağı çalılık alana attı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bıçağı attığı belirlenen A.Ş. (15) ve B.S. (16) yakalandı. Kanlı haldeki bıçağın dün akşam saatlerinde Irak uyruklu Msallam D.'nin (19) yaralanması olayında kullanıldığı belirlendi.

Olay, Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Irak uyruklu Msallam D., 2 gencin bıçaklı saldırısı sonucu sırtından ve bacağından yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Msallam D.'nin verdiği eşkal üzerine polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Sokak uygulaması sırasında bekçileri gören 2 gençten biri üzerinde taşıdığı bıçağı çalılık alana attı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bıçağı attığı belirlenen A.Ş. ve B.S. yakalandı. Kanlı haldeki bıçağın Msallam D.'nin yaralanması olayında kullanıldığı belirlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, Yetiştirme Yurdu'na yerleştirilmeleri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Samsun

Kaynak: DHA