Bekçilik sınavı sonuçları sorgula - Polis Akademisi MEB sorgulama ekranı

04.09.2019 23:59

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Ağustos'ta yapılan bekçilik sınavı sonuçları bugün açıklanıyor. Adaylar, 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı sonuçlarını meb.gov.tr ve pa.edu.tr adreslerinden öğrenebilecekler. Bekçilik sınavı sonuçları için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI SORGULA

Bekçilik sınav sonuçları aşağıdaki bağlantı üzerinde sorgulanabilecek.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI SORGULA - MEB

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI SORGULA - POLİS AKADEMİSİ



BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavlarının soru ve cevapları açıklandı. Soru ve cevaplarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

24/08/2019 tarihinde yapılan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini 09 Eylül 2019 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.



