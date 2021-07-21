Bekçilerin yüzlerine biber gazı sıktığı taraflar kavgaya devam etti
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Bekçilerin yüzlerine biber gazı sıktığı taraflar kavgaya devam etti

Bekçilerin yüzlerine biber gazı sıktığı taraflar kavgaya devam etti
Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde tekme tokat kavga eden gruba mahalle bekçileri müdahale etti.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde tekme tokat kavga eden gruba mahalle bekçileri müdahale etti. Bekçilerin biber gazı sıktığı tarafların bu rağmen kavgaya devam etmesi, kameraya yansıdı.

Konyaaltı Sahili'nin bulunduğu yürüyüş parkında iki grup arasında dün gece bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Parkı gezenler tarafları ayırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bölgede görevli bekçiler alt alta üst üste birbirlerini yumruklayan tarafları ayırmak ve kavgayı sonlandırmak için uğraştı. Bir bekçi ise tarafların yüzüne biber gazı sıktı. Buna rağmen kavgaya devam eden taraflar, bir süre sonra güçlükle ayrıldı.O anlar, çevredeki tatilciler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.


Bekçilerin yüzlerine biber gazı sıktığı taraflar kavgaya devam etti
Bekçilerin yüzlerine biber gazı sıktığı taraflar kavgaya devam etti
Bekçilerin yüzlerine biber gazı sıktığı taraflar kavgaya devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek

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