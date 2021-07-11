BEKÇİLER ZEYBEK OYNADI
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BEKÇİLER ZEYBEK OYNADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da arkadaşlarının düğününe katılan bekçiler hep birlikte Al yazma zeybeği oynadı.

BURDUR'da arkadaşlarının düğününe katılan bekçiler hep birlikte Al yazma zeybeği oynadı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve 'gece kartalları' diye anılan bekçiler, kendileri gibi bekçi olan arkadaşlarının düğününe katıldı. Burada ısrarlar üzerine sahneye çıkan bekçiler çalan Al yazma zeybeği eşliğinde zeybek oynadı. Salondaki vatandaşlar bekçileri dakikalarca ayakta alkışladı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden. Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. Milli ve manevi değerlerimizi gurur, azim ve kararlılıkla yansıtan bekçilerimiz meslektaşını düğününde yalnız bırakmadılar" diye paylaşılan bu video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

BEKÇİLER ZEYBEK OYNADI
BEKÇİLER ZEYBEK OYNADI
BEKÇİLER ZEYBEK OYNADI
BEKÇİLER ZEYBEK OYNADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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