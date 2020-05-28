Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
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Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı

Burdur'da bir bekçi, komşusu olan genç kızı dün akşam görüşmeye çağırdı ve darbetti. Hastaneye giden genç kızın şikayeti üzerine hakkında adli ve idari işlem başlatılan bekçi görevden uzaklaştırıldı.

Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
28.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:20

Burdur'un Bucak ilçesinde, komşusu N.A. adlı genç kızın kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, çarşı ve mahalle bekçisi A.U, görevden uzaklaştırılırken hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

GENÇ KIZI DARBETTİ

Bucak ilçesinde dün akşam N.A. adlı genç kız, bekçi olan komşusu A.U. ile görüşmeye gittiğini ve darbedildiğini iddia etti. Önce Bucak Devlet Hastanesi'ne giden N.A. ardından polise başvurarak, A.U. hakkında şikayette bulundu. Olayın ardından hukuki süreç başlatılırken, Bucak Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamayla genç kızı darbettiği öne sürülen bekçi A.U.'nun görevden uzaklaştırıldığı, hakkında idari ve adli soruşturma başladığı duyuruldu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamada, "Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğünde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan A.U.'nun bir vatandaşımıza hakaret ve darp eyleminde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak A.U. hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış, ayrıca görevden uzaklaştırılmış ve konuyla ilgili idari tedbirler alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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