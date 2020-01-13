Bekarlık vergisi mümkün mü? Tarihteki 'bekarlık ve çocuksuzluk vergisi' örnekleri
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Bekarlık vergisi mümkün mü? Tarihteki 'bekarlık ve çocuksuzluk vergisi' örnekleri

Bekarlık vergisi özellikle evli olmayan erkeklere yönelik bir vergilendirmedir. Bekarlık vergisi ve çocuksuzluk vergisi uygulamaları Antik Roma döneminden 20. yüzyıla kadar farklı nedenlerle tarihte uygulanmıştır

13.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:54
Bekarlık vergisi mümkün mü? Tarihteki 'bekarlık ve çocuksuzluk vergisi' örnekleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor." eleştirisi Türkiye'de gündem oldu. Özellikle sosyal medyada Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri eleştirilirken birçok kullanıcı "bekarlık vergisi" konulu mizah yaptı.


Peki tarihte böyle bir verginin gerçekten uygulandığını biliyor muydunuz? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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