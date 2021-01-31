Bein Connect çöktü mü? Digitürk Bein Connect'e neden girilmiyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bein Connect çöktü mü? Digitürk Bein Connect'e neden girilmiyor?

31.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:20
Bein Connect çöktü mü? Digitürk Bein Connect'e neden girilmiyor?

Futbol maçlarını takip eden Digitürk Bein Connect kullanıcıları özellikle Bein Connect çöktü mü? Digitürk Bein Connect'e neden girilmiyor?

Bein Connect, Digitürk'ün film ve dizileri dilediğiniz zaman izlemenizi sağlayan bir platformudur.Eski ismi Dilediğin Zaman olan bu platform birçok yerden erişime açık bir sistem. Bein Connect'i cep telefonu, televizyon, bilgisayardan gibi birçok cihazdan kullanmak mümkün ancak son dakikalarda Bein Connect çöktü mü? Digitürk Bein Connect'e neden girilmiyor? sorularının cevapları sosyal medya kullanıcıları tarafından aratıldı.

BEIN CONNECT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?

Sosyal medya kullanıcıları, Bein Connect'e giremediklerini sosyal medya mecra üzerinden ifade ediyor. Özellikle smart tv'lerde görülen sorun hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Yıldız Tilbe Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Mesut Özil Ersun Yanal Mehmet Topal Marcel Tisserand
Tüm Haberler Bursa İstifa Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bein Connect çöktü mü? Digitürk Bein Connect'e neden girilmiyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 20:21:43. #1.14#
title