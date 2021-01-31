Bein Connect çöktü mü? Digitürk Bein Connect'e neden girilmiyor?

Futbol maçlarını takip eden Digitürk Bein Connect kullanıcıları özellikle Bein Connect çöktü mü? Digitürk Bein Connect'e neden girilmiyor?

Bein Connect, Digitürk'ün film ve dizileri dilediğiniz zaman izlemenizi sağlayan bir platformudur.Eski ismi Dilediğin Zaman olan bu platform birçok yerden erişime açık bir sistem. Bein Connect'i cep telefonu, televizyon, bilgisayardan gibi birçok cihazdan kullanmak mümkün ancak son dakikalarda Bein Connect çöktü mü? Digitürk Bein Connect'e neden girilmiyor? sorularının cevapları sosyal medya kullanıcıları tarafından aratıldı.

BEIN CONNECT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?

Sosyal medya kullanıcıları, Bein Connect'e giremediklerini sosyal medya mecra üzerinden ifade ediyor. Özellikle smart tv'lerde görülen sorun hakkında henüz bir açıklama gelmedi.