Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur hayatı ve biyografisi
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Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur hayatı ve biyografisi

Duayen tiyatro oyuncusu Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, bir dönem ekranların vazgeçilmez ismiydi. Günümüzde de sık sık gündem gelen Behzat Uygur hakkında Behzat Uygur kimdir, Behzat Uygur hayatı ve biyografisi konuları araştırılıyor. Peki, Behzat Uygur kimdir?

Behzat Uygur kimdir? Behzat Uygur hayatı ve biyografisi
17.08.2020 11:56 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:00

Ünlü tiyatrocu ve sunucu Behzat Uygur yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Peki, Behzat Uygur kimdir. İşte Behzat Uygur hayatı ve biyografisi.

BEHZAT UYGUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Nisan 1963

Kaç yaşında: 57 yaşında

Nereli: Kilis

Meslek: Sunucu, oyuncu

Behzat Uygur (21 Nisan 1963, Adana), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Nejat Uygur'un oğludur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Beykent Üniversitesi'nde tiyatro sanatı dersi vermiştir. Tiyatroya başlamadan önce Galatasaray'ın altyapısında bir süre futbol oynamıştır. Abisi Süheyl Uygur ile beraber tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.

FİLMOGRAFİ

• 2011/ Benimle Oynar mısın? .

• 2005-2006/ Aşka Sürgün (Ferhat Aslan)

• 2003/ Hırçın Menekşe (Yağız)

• 2001/ Yeşil Işık

• 2001/ Her Şey Oğlum İçin

• 1996/ Bir Aşkın Bittiği Yer (Altan)

SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

• 2018-günümüz/ Yaşım Kaç

• 2012-2013/ Yaparım Bilirsin

• 2011/ Kaç Para

• 2009/ Bak Şu Duvara

• 2009/ Korolar Carpışıyor

• 2008/ Harika Show

• 2008/ Amiral Battı

• 2007/ Şarkı Söylemek Lazım

• 2007/ Buzda Dans

• 2005-2006/ Ha Babam De Babam Show

• 1998-2004/ Şahane Pazar

• 1994-1998/ Şahane Cumartesi

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