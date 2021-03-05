Behzat Ç. geri dönüyor! Yönetmenliğini ve senaristliğini Emrah Serbes yapacak
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Behzat Ç. geri dönüyor! Yönetmenliğini ve senaristliğini Emrah Serbes yapacak

05.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:03
Behzat Ç. geri dönüyor! Yönetmenliğini ve senaristliğini Emrah Serbes yapacak

Bir döneme damga vuran Behzat Ç. dizisi ekranlara geri dönüyor. Dizinin yeni bölümleri yazar Emrah Serbes'in "Behzat Ç: Çekiç ve Gül" adlı romanından uyarlanacak. Yönetmen koltuğunda da alkollü araç kullanıp kaza yapan ve 3 kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes oturacak.

Türkiye televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç. geri dönüyor. Üç sezon olarak planlandığı ve 'James Bond tarzı' bir karakterin yaratılacağı belirtilen yeni Behzat Ç'de her sezon farklı bir başrol oyuncusu yer alacak.

EMRAH SERBES YAZDI

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyi, senaryoyu da yazan Emrah Serbes yönetecek.

İKİNCİ SEZONU YAYINLANMAMIŞTI

2011 yılında izleyicilerle buluşan ve 6 sezon sonra ekranlara veda eden Behzat Ç. geçen yaz dijital platform BluTV'de yeniden gösterime girdi. 10 bölümlük sezonun ardından BluTV, dizinin ikinci sezonunun yayınlanmayacağını açıkladı. Erdal Beşikçioğlu'nun bu kararda etkili olduğu iddia edildi. Beşikçioğlu yaptığı açıklamada, kendisine danışılmadan alınan kararlardan dolayı dizide yer almayacağını duyurdu.

SERBES'İN TUTUKLANMASI

Emrah Serbes, üç yıl önce İzmir Torbalı'da ölümlü bir kazaya neden olmuştu. Kazada, Ayhan Özçelik eşi Nilgün Özçelik ile kızları Zeynep Özçelik hayatını kaybetmişti. Ceza davası devam ederken Özçelik ailesinden geriye kalan tek kişi olan Ahmet Mert Özçelik, Serbes'e karşı 4,5 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme, Serbes'in 1,4 milyon lira tazminat ödemesine hükmetmişti. Mahkeme, tazminat talebinin ret olan kısmına ilişkin ise çıkan vekaletname ücretinin ise Özçelik'in ödemesine karar vermişti. Kaza sonrası ise Serbes tutuklanarak bir süre ceza tutuklu kalmıştı. Serbes, yapılan yargılama sonucu Şubat 2020'de 13 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Karar, mayıs ayında Yargıtay tarafından da onanmıştı.

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