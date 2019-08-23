Behzat Ç. 4. sezon 6. bölüm fragmanı yayımlandı! Behzat Ç. son bölüm izle

23.08.2019 10:05

Uzun bir aradan sonra BluTV'de izleyici karşısına çıkan Behzat Ç. dizisinin 6. bölüm fragmanı yayımlandı. Ercüment Çözer'in planları ile uğraşan Behzat bir yandan da Defne'nin yardımıyla gördüğü hayallerden kurtulmaya çalışır. Behzat Ç. son bölümde neler oldu? Behzat Ç. 5. Son bölüm izle…

5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nevşehir'de hayal ile karışık Defne'yi gördüğünü hatırlayan komiser, olayı anlayabilmek adına Psikiyatrın yanına gider, ancak Esra onu rahat bırakmaz. Klinikte, Psikiyatr Defne'nin yanında Esra nedeniyle kriz geçiren Behzat, ertesi gün yaptıklarını hatırlamaz.

BEHZAT Ç. 5. BÖLÜM İZLE…

Klinikte karşılaştığı Youtuber'ın gizemli ölümünü aydınlatmak için de yine Defne'ye giden Behzat, aradığını bulur. Öte yandan Defne, önceki gün yaşananlar için Behzat komisere yardım teklifinde bulunur. Gelişmeler ışığında genç Youtuber'ın ölümünün tarım ilacından olduğu ortaya çıkar.

Behzat'ın göreve dönmesine aracı olan Ercüment'i ortadan kaldırmak isteyen Devlet'in bir parçası komiserle görüşmek ister. Behzat, görüşmeyi kabul eder ve Ercüment'i yok etmek için onun yardımı istenir. Behzat, kendinden istenene ne yanıt verecek?

BEHZAT Ç. 6. BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Yardımı kabul eden Behzat, Defne'nin kliniğine gider. 'Siz hiç sevdiğiniz birini kaybettiniz mi?' sorusunu yönelterek Esra'yı anlatır. Defne, Behzat'a olanların sadece onun kafasının içinde olduğunu açıklamaya çalışır. Bu sırada Ercüment, Memduh Başkana yeni birilerinin olduğunu ve onların kimler olduğunu bulamadığını söyler. Hayalet de Behzat komisere, Faruk Müdür'ün ondan olanları anlatmasını istediğini duyurur. Öğrendikleri karşısında Behzat, Faruk Müdür'ün birilerine çalıştığından şüphelenmeye başlar.

BEHZAT Ç. 6. BÖLÜM NE ZAMAN?

Fenomen haline gelen dizinin 5. bölümünün ardından 6. bölümünün ne zaman olduğu merak ediliyor. Behzat Ç. 4. sezon 6. bölüm ise 29 Ağustos Perşembe günü BluTV'de sevenleriyle buluşacak.