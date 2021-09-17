Begüm Kütük kimdir? Begüm Kütük hayatı ve biyografisi! Begüm Kütük kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Begüm Kütük merak konusu oldu. İşte Begüm Kütük hakkında merak edilen Begüm Kütük kimdir, Begüm Kütük hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BEGÜM KÜTÜK KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Ağustos 1980

Kaç yaşında: 41yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,78 m

İlkokulu Namık Kemal İlkokulu'nda okuyan Yaşaroğlu, ortaokul ve liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimi için Fransa'ya giden Yaşaroğlu, burada Nancy 2 Ünivesitesi'nde Medya ve İletişim Bölümünü tamamlayarak yurda döndü ve oyunculuk kariyerine başladı.

KARİYER

Oyunculuk kariyerine TV dizileriyle başlayan sanatçı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde ve çeşitli kısa filmlerde rol aldı. Rol aldığı Mar filmi SİYAD Film Festivali En İyi Film Ödülü, Malatya Film Festivali Jüri Özel Ödülü, İskenderiye Uluslararası Film Festivali En iyi Film Ödülü'ne layık görüldü. Çalıkuşu adlı dizide "Neriman", 2014 sonbaharında başlayan Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide ise "Defne" karakterini canlandırdı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2005-2007 yılları arasında Sineshow isimli sinema programı hazırlayıp sundu. 2010-2011 senesinde rol aldığı Olağan Mucizeler tiyatro oyununda canlandırdığı "Joy" karakteri ile 11. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.[1] 5. İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali ve 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması'nda jüri üyeliği yaptı.

Yurt dışında yayımlanan Orange GSM reklam filminde ve Türkiye'de yayımlanan Bosch, Samsung, Sarelle reklam kampanyalarında rol aldı.

ÖZEL HAYATI

16 Eylül 2010 tarihinde Penguen dergisinin çizeri Erdil Yaşaroğlu ile evlendi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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