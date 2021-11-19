Begüm Aydoğan kimdir? Begüm Aydoğan kaç yaşında, nereli? Begüm Aydoğan hayatı ve biyografisi!

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BEGÜM AYDOĞAN KİMDİR?

na haber bültenini sunan başarılı spiker öğle 13:00 ile 16:00 vakitlerinde haber sunuculuğu yapmaktadır. Programının ismi Gün Ortası'dır. Daha önceden muhabirlik de yapmıştır. Sosyal medya hesaplarından birçok takipçisi vardır ve aktif olarak kullanmaktadır. Instagram hesabını da aktif olarak kullanan sunucu hayvanları ve doğayı sevdiğini gösteren paylaşımları ile birçok insanın beğenisini kazanıyor. Başarılı sunucu kusursuz diksiyonu ve samimi sunuculuğuyla insanların ilk tercihi olmaya devam ediyor. Sunucunun Instagram'da binlerce takipçisi var ve mesleğini de ne kadar severek yaptığını her zaman yansıtıyor.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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