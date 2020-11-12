Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü
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Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü

12.11.2020 10:30 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:56

SOSYAL medya hesaplarından paylaşmak üzere Haliç Köprüsü kirişlerinde tehlikeye aldırmadan yürüdüğü anları arkadaşlarına video çektirdiği iddia edilen genç, yürekleri ağza getirdi.

SOSYAL medya hesaplarından paylaşmak üzere Haliç Köprüsü kirişlerinde tehlikeye aldırmadan yürüdüğü anları arkadaşlarına video çektirdiği iddia edilen genç, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Haliç Köprüsünün kirişlerine çıkan kişi, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi. Kirişlerin üzerinde yürüyen genç, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi. Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 


Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü
Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü
Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü
Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü
Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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