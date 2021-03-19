BEGE - Yıldızlarla Raks şarkı sözleri! 'YILDIZLARLA RAKS' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

BEGE - Berkcan Güven'in yeni şarkısı 'Yıldızlarla Raks' geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve binlerce beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, BEGE - Yıldızlarla Raks şarkısının sözleri nelerdir? Yıldızlarla Raks tüm şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler ve detaylar haberimizde...

BEGE'nin yeni şarkısı Yıldızlarla Rakssözleri merak edildi. Yıldızlarla Raksşarkı sözleriyle birlikte sizlerle...

BEGE - YILDIZLARLA RAKS ŞARKI SÖZLERİ

SAMIH ne bu beatlerin hali (woah)

Yıldızlarla raks (woah)

Bir günümüz hype (yeah)

Bir günümüz low (eeh)

Kafamız uzay (spaceships yea)

Yıldızlarda UFO

Yıldızlarla raks

Yeah, Elon Musk gibi kafa mars

Dört yaprak yonca bitmez şans (bitmez şans)

Yeah onca adam erir marşa bas (marşa bas)

Hepinizse tek tip tarz Yeah, marşa bas kökle gaz

İçimdeki öfke az arttıyor vites

BEGE alıyoruz böyle haz

Ter bastı gidek BEGE

Düşüyoruz bir tekmede

Çalış asla pinekleme

Flow üstü gitsek BEGE

Ya yeminlerim bitmez her gün bozarım iradem esir benim

Herkes düşman

Derindeyim

Param peşin gelir

Yerimdeyim belirteyim

Döndü dünya (dünya)

Döndü dünya (döndü dünya)

Bir günümüz hype (yeah)

Bir günümüz low (eeh)

Kafamız uzay (spaceships yea)

Yıldızlarda UFO

Yıldızlarla raks

Yeah, Elon Musk gibi kafa mars

Dört yaprak yonca bitmez şans (bitmez şans)

Yeah onca adam erir marşa bas

Yıldızlarla raks

Yıldızlarla raks

Slow mo zıpla kucağımda slow mo

Düşüyorum derinlere ya

Düşüyorum derinlere ya

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçmiş ve 80 bin beğeniyi geçmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Sözler: Berkcan Güven

Müzik: justsayin, samih

Recording: justsayin

Menajerlik: Hypers

Yapım Şirketi: LNCmusic

Prodüksiyon Şirketi: Hype Production

Yönetmen: Mali Ergin

Yürütücü Yapımcı : Aytaç Bilgin

Yapım Amiri: Mustafa Aksoy

Yapım Asistanı : Samet berk Polat

Görüntü Yönetmeni: Can Dolu

Focus Puller : Berken Polater

Kamera Asist : Merhmet Can Polater

VFX ,Compositing : Murathan Aksöz

Sanat Yönetmeni: Aynur Kübra Aktaş

Styling : Aynur Kübra Aktaş

Set Amiri : Metin Albal

Işık Şefi : Uğur Karaca

Saç Makyaj : Ahmet Yıldırım Studio

Catering : Sanatsal Yemek

Ulaşım : Güngör Film

YouTube Yöneticisi: Kerem Türkyılmaz