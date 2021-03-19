BEGE - Yıldızlarla Raks şarkı sözleri! 'YILDIZLARLA RAKS' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
BEGE - Berkcan Güven'in yeni şarkısı 'Yıldızlarla Raks' geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve binlerce beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, BEGE - Yıldızlarla Raks şarkısının sözleri nelerdir? Yıldızlarla Raks tüm şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler ve detaylar haberimizde...
BEGE'nin yeni şarkısı Yıldızlarla Rakssözleri merak edildi. Yıldızlarla Raksşarkı sözleriyle birlikte sizlerle...
BEGE - YILDIZLARLA RAKS ŞARKI SÖZLERİ
SAMIH ne bu beatlerin hali (woah)
Yıldızlarla raks (woah)
Bir günümüz hype (yeah)
Bir günümüz low (eeh)
Kafamız uzay (spaceships yea)
Yıldızlarda UFO
Yıldızlarla raks
Yeah, Elon Musk gibi kafa mars
Dört yaprak yonca bitmez şans (bitmez şans)
Yeah onca adam erir marşa bas (marşa bas)
Hepinizse tek tip tarz Yeah, marşa bas kökle gaz
İçimdeki öfke az arttıyor vites
BEGE alıyoruz böyle haz
Ter bastı gidek BEGE
Düşüyoruz bir tekmede
Çalış asla pinekleme
Flow üstü gitsek BEGE
Ya yeminlerim bitmez her gün bozarım iradem esir benim
Herkes düşman
Derindeyim
Param peşin gelir
Yerimdeyim belirteyim
Döndü dünya (dünya)
Döndü dünya (döndü dünya)
Bir günümüz hype (yeah)
Bir günümüz low (eeh)
Kafamız uzay (spaceships yea)
Yıldızlarda UFO
Yıldızlarla raks
Yeah, Elon Musk gibi kafa mars
Dört yaprak yonca bitmez şans (bitmez şans)
Yeah onca adam erir marşa bas
Yıldızlarla raks
Yıldızlarla raks
Slow mo zıpla kucağımda slow mo
Düşüyorum derinlere ya
Düşüyorum derinlere ya
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçmiş ve 80 bin beğeniyi geçmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Sözler: Berkcan Güven
Müzik: justsayin, samih
Recording: justsayin
Menajerlik: Hypers
Yapım Şirketi: LNCmusic
Prodüksiyon Şirketi: Hype Production
Yönetmen: Mali Ergin
Yürütücü Yapımcı : Aytaç Bilgin
Yapım Amiri: Mustafa Aksoy
Yapım Asistanı : Samet berk Polat
Görüntü Yönetmeni: Can Dolu
Focus Puller : Berken Polater
Kamera Asist : Merhmet Can Polater
VFX ,Compositing : Murathan Aksöz
Sanat Yönetmeni: Aynur Kübra Aktaş
Styling : Aynur Kübra Aktaş
Set Amiri : Metin Albal
Işık Şefi : Uğur Karaca
Saç Makyaj : Ahmet Yıldırım Studio
Catering : Sanatsal Yemek
Ulaşım : Güngör Film
YouTube Yöneticisi: Kerem Türkyılmaz