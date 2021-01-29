BEGE - B.S.G. ft. emir taha şarkı sözleri

Son günlerin sevilen seslerinden olan Emir Taha, yepyeni şarkısını sosyal medyanın sevilen isimlerinden Berkcan Güven ile çıkardı. Geçtiğimiz saatlerde çıkan BEGE - B.S.G. ft. emir taha şarkısının sözlerini sizler için derledik.

BEGE BSG FT EMİR TAHA ŞARKI SÖZLERİ

O buna demiş o da şuna demiş

Mikrohesap işim yok benim

Ortam etti beni agresif

Ya bi *** git

BSG

O buna demiş o da şuna demiş

Mikrohesap işim yok benim

Ortam etti beni agresif

Ya bi *** git

Scotty, scotty ışınla beni

Mikrohesap işim yok benim

Ortam etti beni agresif

***

Umrumda da olmaz hiçbir şey (yeye)

Yapamazsın beni etiket (yeyey)

Her gün olay her gün tehlike

Önemli olan da netice (yeah)

Hatuna bir bak (bak)

Derim o yeah

Bir günümüz hype

Bir gun low yeah

Aramızda fark (var fark)

Bu bi şov yeah

Ama gelmedim oltana

Ya bi ***

O buna demiş o da şuna demiş

Mikrohesap işim yok benim

Ortam etti beni agresif

Ya bi *** git

Scotty, scotty ışınla beni

Mikrohesap işim yok benim

Ortam etti beni agresif

***

Silmişim bak ihtisası ihtimali olmasında

Şiştim artık bitti şansım ihtirasım olmasın

Umrumda mı uyandığın *** bak intibamı

Hiçbir tatlı keyfimi getiremez modumu *** attın

İhtişama ***

Bozduk biz ittifakı

Albümümse hit list

Seninkiyle bir değil

Yakama düşen tek şey olsun da sade lipstick

BEGEFENDİ tarih

Bu da emirtaha feat

O buna demiş o da şuna demiş

Mikrohesap işim yok benim

Ortam etti beni agresif

Ya bi *** git

Scotty, scotty ışınla beni

Mikrohesap işim yok benim

Ortam etti beni agresif