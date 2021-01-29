BEGE - B.S.G. ft. emir taha şarkı sözleri
Son günlerin sevilen seslerinden olan Emir Taha, yepyeni şarkısını sosyal medyanın sevilen isimlerinden Berkcan Güven ile çıkardı. Geçtiğimiz saatlerde çıkan BEGE - B.S.G. ft. emir taha şarkısının sözlerini sizler için derledik.
BEGE BSG FT EMİR TAHA ŞARKI SÖZLERİ
O buna demiş o da şuna demiş
Mikrohesap işim yok benim
Ortam etti beni agresif
Ya bi *** git
BSG
O buna demiş o da şuna demiş
Mikrohesap işim yok benim
Ortam etti beni agresif
Ya bi *** git
Scotty, scotty ışınla beni
Mikrohesap işim yok benim
Ortam etti beni agresif
***
Umrumda da olmaz hiçbir şey (yeye)
Yapamazsın beni etiket (yeyey)
Her gün olay her gün tehlike
Önemli olan da netice (yeah)
Hatuna bir bak (bak)
Derim o yeah
Bir günümüz hype
Bir gun low yeah
Aramızda fark (var fark)
Bu bi şov yeah
Ama gelmedim oltana
Ya bi ***
O buna demiş o da şuna demiş
Mikrohesap işim yok benim
Ortam etti beni agresif
Ya bi *** git
Scotty, scotty ışınla beni
Mikrohesap işim yok benim
Ortam etti beni agresif
***
Silmişim bak ihtisası ihtimali olmasında
Şiştim artık bitti şansım ihtirasım olmasın
Umrumda mı uyandığın *** bak intibamı
Hiçbir tatlı keyfimi getiremez modumu *** attın
İhtişama ***
Bozduk biz ittifakı
Albümümse hit list
Seninkiyle bir değil
Yakama düşen tek şey olsun da sade lipstick
BEGEFENDİ tarih
Bu da emirtaha feat
O buna demiş o da şuna demiş
Mikrohesap işim yok benim
Ortam etti beni agresif
Ya bi *** git
Scotty, scotty ışınla beni
Mikrohesap işim yok benim
Ortam etti beni agresif