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Beethoven ve Shakespeare'li bir çocuk oyunu

Klasik müzik ve tiyatroyu buluşturan "Fırtına" oyununda Geveze Piyanist ve arkadaşları Ludwig van Beethoven'ın 250'nci doğum yılını, bestecinin en sevdiği yazar W. Shakespeare ile kutluyor.

19.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:31
Beethoven ve Shakespeare'li bir çocuk oyunu

"Geveze " Emir Gamsız ve Spolin-ist Öykü Tiyatrosu tarafından hazırlanan Ege Maltepe'nin yönettiği oyunun ilk bölümünde klasik müzik, "Geveze Piyanist" ve Ceyda Düvenci tarafından çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatılırken, ikinci bölümde ise 'in Fırtına adlı oyunu, Spolin-İst Öykü Tiyatrosu'nun oyuncuları tarafından sergilenecek. 6 yaş ve üzeri seyirciler için önerilen oyun 23 Şubat Pazar günü 15.00'te İş Kuleleri Salonu'nda sahnelenecek.

Kaynak: Bültenler
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