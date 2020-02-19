Beethoven ve Shakespeare'li bir çocuk oyunu

19.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:31

"Geveze Piyanist" Emir Gamsız ve Spolin-ist Öykü Tiyatrosu tarafından hazırlanan Ege Maltepe'nin yönettiği oyunun ilk bölümünde klasik müzik, "Geveze Piyanist" ve Ceyda Düvenci tarafından çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatılırken, ikinci bölümde ise William Shakespeare'in Fırtına adlı oyunu, Spolin-İst Öykü Tiyatrosu'nun oyuncuları tarafından sergilenecek. 6 yaş ve üzeri seyirciler için önerilen oyun 23 Şubat Pazar günü 15.00'te İş Kuleleri Salonu'nda sahnelenecek.

Kaynak: Bültenler