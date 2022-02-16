Bedran & Mehmet Elmas - Başka Bir Adam Gelir şarkı sözleri! Bedran & Mehmet Elmas - Başka Bir Adam Gelir dinle! Başka Bir Adam Gelir sözleri!
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BEDRAN & MEHMET ELMAS - BAŞKA BİR ADAM GELİR SÖZLERİ!
Anladım kalbinde başka biri var
Benimle kurulan hayaller yalan
Sözlerin bakışın her şeyin yalan
Ah ettin sen benim kalbimi talan
***
Yüreğimde var sancı içimde deli sevdan
Belli ki olmaz bizden mutlu son falan (×2)
***
Başka bir adam gelir, başka bir kader çizer
Bu nasıl dert Allahım, bu nasıl kederli kader
Al artık bu can senin, al benden beni yeter
Bir canım kaldı onu da alsan ne farkeder (×2)
***
Yüreğimde var sancı içimde deli sevdan
Belli ki olmaz bizden mutlu son falan (×2)
***
Başka bir adam gelir, başka bir kader çizer
Bu nasıl dert Allah'ım, bu nasıl kederli kader
Al artık bu can senin, al benden beni yeter
Bir canım kaldı onu da alsan ne farkeder (×2)