Bedran & Mehmet Elmas - Başka Bir Adam Gelir şarkı sözleri! Bedran & Mehmet Elmas - Başka Bir Adam Gelir dinle! Başka Bir Adam Gelir sözleri!

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BEDRAN & MEHMET ELMAS - BAŞKA BİR ADAM GELİR SÖZLERİ!

Anladım kalbinde başka biri var

Benimle kurulan hayaller yalan

Sözlerin bakışın her şeyin yalan

Ah ettin sen benim kalbimi talan

***

Yüreğimde var sancı içimde deli sevdan

Belli ki olmaz bizden mutlu son falan (×2)

***

Başka bir adam gelir, başka bir kader çizer

Bu nasıl dert Allahım, bu nasıl kederli kader

Al artık bu can senin, al benden beni yeter

Bir canım kaldı onu da alsan ne farkeder (×2)

***

Yüreğimde var sancı içimde deli sevdan

Belli ki olmaz bizden mutlu son falan (×2)

***

Başka bir adam gelir, başka bir kader çizer

Bu nasıl dert Allah'ım, bu nasıl kederli kader

Al artık bu can senin, al benden beni yeter

Bir canım kaldı onu da alsan ne farkeder (×2)

BEDRAN & MEHMET ELMAS - BAŞKA BİR ADAM GELİR DİNLE

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