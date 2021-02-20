Bedia Akartürk - Zahidem Şarkı Sözleri! | Zahidem kimin şarkısı?
İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatıyor! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de ünlü şarkıcı Bedia Akartürk! Peki, Bedia Akartürk - Zahidem Şarkı Sözlerinedir? İbo Show konuğu Bedia Akartürk kimdir?
Star TV ekranlarına her Cumartesi gelen, sunuculuğunu İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası silinecek! Türkiye'nin sevilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Bedia Akartürk bu akşam İbo Show'a konuk oluyor ve sevilen türkülerini seslendiriyor! Bedia Akartük'ün seslendirdiği Zahidem şarkısı Aşık Veysel'e ait! rk'ün seslendirdiği İşte, Bedia Akartürk- Zahidem Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Bedia Akartürk kimdir?
BEDİA AKARTÜRK - ZAHİDEM ŞARKI SÖZLERİ!
Zahidem kurbanım oy n'olacak halım
Yine bir laf duydum kırıldı belim
Yine bir laf duydum kırıldı belim
Gelenden gidenden oy haber sorarım
Zahidem bu hafta oluyor gelin
Zahidem bu hafta oluyor gelin
Hezeli de deli gönül hezeli
Çiçekdağı da döktü m'ola gazeli
Çiçekdağı da döktü m'ola gazeli
Dolaştım alemi gurbet gezeli
Bulamadım Zahidem'den güzeli
Bulamadım Zahidem'den güzeli
Gurbet ellerinde esirim esir
Zahide kurbanım hep bende kusur
Zahide kurbanım hep bende kusur
Eğer anan seni seni bana verirse
Nemize yetmiyo' el kadar hasır
Nemize yetmiyo' el kadar