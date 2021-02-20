Bedia Akartürk - Zahidem Şarkı Sözleri! | Zahidem kimin şarkısı?

İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatıyor! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de ünlü şarkıcı Bedia Akartürk! Peki, Bedia Akartürk - Zahidem Şarkı Sözlerinedir? İbo Show konuğu Bedia Akartürk kimdir?

Star TV ekranlarına her Cumartesi gelen, sunuculuğunu İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası silinecek! Türkiye'nin sevilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Bedia Akartürk bu akşam İbo Show'a konuk oluyor ve sevilen türkülerini seslendiriyor! Bedia Akartük'ün seslendirdiği Zahidem şarkısı Aşık Veysel'e ait! rk'ün seslendirdiği İşte, Bedia Akartürk- Zahidem Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Bedia Akartürk kimdir?

BEDİA AKARTÜRK - ZAHİDEM ŞARKI SÖZLERİ!

Zahidem kurbanım oy n'olacak halım

Yine bir laf duydum kırıldı belim

Yine bir laf duydum kırıldı belim

Gelenden gidenden oy haber sorarım

Zahidem bu hafta oluyor gelin

Zahidem bu hafta oluyor gelin

Hezeli de deli gönül hezeli

Çiçekdağı da döktü m'ola gazeli

Çiçekdağı da döktü m'ola gazeli

Dolaştım alemi gurbet gezeli

Bulamadım Zahidem'den güzeli

Bulamadım Zahidem'den güzeli

Gurbet ellerinde esirim esir

Zahide kurbanım hep bende kusur

Zahide kurbanım hep bende kusur

Eğer anan seni seni bana verirse

Nemize yetmiyo' el kadar hasır

Nemize yetmiyo' el kadar