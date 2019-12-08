Bedensel engelli atlet Muhammed'in yeni hedefi paralimpik oyunlar - ESKİŞEHİR
Haberler » Güncel » Bedensel engelli atlet Muhammed'in yeni hedefi paralimpik oyunlar - ESKİŞEHİR - Haber

Bedensel engelli atlet Muhammed'in yeni hedefi paralimpik oyunlar - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de küçük yaşta geçirdiği kazada sol bacağını kaybeden Muhammed Eymen Şahin, uzun yıllar basketbol oynadıktan sonra podyumlarda manken olarak boy göstermesinin ardından kendisine özel sağlanan koşu protezi sayesinde atletizm pistlerinde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için çalışıyor.

08.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:03
Bedensel engelli atlet Muhammed'in yeni hedefi paralimpik oyunlar - ESKİŞEHİR

'de küçük yaşta geçirdiği kazada sol bacağını kaybeden , uzun yıllar oynadıktan sonra podyumlarda olarak boy göstermesinin ardından kendisine özel sağlanan koşu protezi sayesinde atletizm pistlerinde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için çalışıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bedensel engelli atlet Muhammed'in yeni hedefi paralimpik oyunlar - ESKİŞEHİR
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler