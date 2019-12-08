Bedensel engelli atlet Muhammed'in yeni hedefi paralimpik oyunlar - ESKİŞEHİR
Eskişehir'de küçük yaşta geçirdiği kazada sol bacağını kaybeden Muhammed Eymen Şahin, uzun yıllar basketbol oynadıktan sonra podyumlarda manken olarak boy göstermesinin ardından kendisine özel sağlanan koşu protezi sayesinde atletizm pistlerinde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için çalışıyor.
08.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:03
Eskişehir'de küçük yaşta geçirdiği kazada sol bacağını kaybeden Muhammed Eymen Şahin, uzun yıllar basketbol oynadıktan sonra podyumlarda manken olarak boy göstermesinin ardından kendisine özel sağlanan koşu protezi sayesinde atletizm pistlerinde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için çalışıyor.
Kaynak: AA