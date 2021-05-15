Bedelli askerlik kaç gün 2021? Bedelli askerlik ne kadar?

Askerlik hizmetini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda asker adayı şimdi, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Peki, Bedelli askerlik kaç gün 2021? Bedelli askerlik ne kadar?