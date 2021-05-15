Bedelli askerlik kaç gün 2021? Bedelli askerlik ne kadar?
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Bedelli askerlik kaç gün 2021? Bedelli askerlik ne kadar?

Bedelli askerlik kaç gün 2021? Bedelli askerlik ne kadar?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

Askerlik hizmetini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda asker adayı şimdi, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Peki, Bedelli askerlik kaç gün 2021? Bedelli askerlik ne kadar?

Askerlik hizmetini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda asker adayı şimdi, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Peki, Bedelli askerlik kaç gün 2021? Bedelli askerlik ne kadar?

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedeli askerlik toplam 21 gündür. Bedelli askerlik için 2020 yılında başvuruda bulunarak ücretlerini ödeyenlerin 2021 yılı görev tarihleri şöyle:

a) 01, 02, 03 Nisan 2021

b) 13, 14, 15 Mayıs 2021

c) 17, 18, 19 Haziran 2021

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

Bedelli askerliğin ilk yarı ücreti belli oldu. 30 Haziran 2021 saat 18:00'e kadar ödenecek tutar 39.788,64 lira. Haziran sonrası bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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