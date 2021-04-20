Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın
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Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Haberlercom Özel

Pandemi dolayısıyla bu yıl online bağlantı ile izleyenleriyle bir araya gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programında aldığı bir soru karşısında sinirlendi. Babasının sürekli beddua ettiğini ve bunun kabul olup olmayacağını soran izleyiciye yanıt veren veren Hatipoğlu, "Bedduayı kimseye yapmayın. Hak etse bile onu Allah'a bırakın. Baban yanlış yapıyor" dedi.

Her yıl ATV ekranlarından Ramazan programı gerçekleştiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl bir farklılığa giderek izleyenleri ile online bağlantı düzenlemeye başladı. Aldığı birbirinden farklı sorularla sosyal medyanın da sık sık gündemine gelen Hatipoğlu, bu yıl Ramazan'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın

SORU ÖFKELENDİRDİ

Pandemi nedeniyle seyircisiz yapılan programa Bitlis'ten bağlanan Gönül Aklemiz, sorduğu soru ile Nihat Hatipoğlu'nu sinirlendirdi. Aklemiz, "Benim babam tüm kardeşlerime beddua ediyor. Alışkanlık haline getirmiş. Bedduası kabul olur mu?" diye sordu.

"KİMSEYE BEDDUA ETMEYİN"

Bunun üzerine Hatipoğlu, "Kardeşleriniz bedduayı hak edecek bir şey yaptı mı? Huzursuzluktan ötürü her önüne beddua ediyorsa ama siz babanıza karşı iyiyseniz o bedduanın bir kıymeti yok. Bir beddua yapıldığında beddua dolaşırmış. Beddua, arıyor arıyor bulamıyor. Çünkü senin kardeşin bedduayı hak etmiyor. Ne olur biliyor musunuz? Beddua geri döner döner döner kim beddua etmişse onu döner bulur. Onun için bedduayı kimseye yapmayın. Hak etse bile onu Allah'a bırakın. Baban yanlış yapıyor." diyerek beddua edenlere öfkelendi.

Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın
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Damla Çelikli
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