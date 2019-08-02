Bebeklerini emziren sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi

İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, 2 yıl ve daha fazla süre bebeklerini emziren müdürlükte görevli annelere teşekkür belgesi verdi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Binasında düzenlenen törende konuşan Öztop, 1-7 Ağustos Uluslararası Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında böyle bir tören düzenlediklerini anlattı.

Anne sütünün ve emzirmenin hem bebek hem de anne sağlığı açısından önemine dikkati eken Öztop, "Sağlık Bakanlığı da bu konuya çok önem veriyor. Anne sütü mucizevi bir besin. Bebek için olmazsa olmaz. Bu nedenle 2 yıl mutlaka anneler bebeklerini emzirmeli ve bunun bebeğin hakkı olduğunu biliyoruz. Özellikle meme kanserlerinin oluşumunda emzirmenin etkisi çok büyük. Emzirmeyi kadınlara öneriyoruz. Hem sağlıklı nesiller olalım, hem de sağlıklı nesiller yetiştirelim." ifadesini kullandı.

Öztop, bu konuda da sağlık sektörü çalışanlarının topluma örnek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Törende, çalışmasına rağmen 2 yaşının sonuna kadar bebeklerini emziren 10 sağlık çalışanı anneye Öztop tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA