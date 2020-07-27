Bebekle duygu sömürüsü polise takıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bebekle duygu sömürüsü polise takıldı

Antalya'da caddede durdurdukları araçlardan ve vatandaşlardan yanlarındaki bebeği kullanarak duygu sömürüsüyle para dilenen anne baba trafik polisine suçüstü yakalandı.

27.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:28

Antalya'da caddede durdurdukları araçlardan ve vatandaşlardan yanlarındaki bebeği kullanarak duygu sömürüsüyle para dilenen anne baba trafik polisine suçüstü yakalandı. Vatandaştan para isterken yakalanan şahıslar, dilenci olmadıklarını, Manisa Alaşehir'den çocuklarını Manavgat'a doktora getirdiklerini, geriye dönmek için yol parası topladıklarını söyledi.

Getirildikleri zabıta karakolunda, 'Çocuğunuzu hangi doktora getirdiniz. İsmini verin' sözleri üzerine dilenciler, doktora gelmediklerini itiraf edip, yolda kaldıklarını ve kimseden zorla para almadıklarını iddia ettiler.

Demokrasi Bulvarı Çetin Emeç Caddesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçların camına elleriyle vurup açtıran ve yanlarındaki bebek arabasında bulunan bebek üzerinden duygu sömürüsü yapmak suretiyle dilencilik yapan 1'i kadın 2 kişi, trafik polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalandıklarında trafik polislerine adeta yalvaran Sezer Kuşçu ve Asiye Baykal isimli dilenciler "Çocuğumuzun tedavisi için Manisa Alaşehir'den Manavgat Devlet Hastanesine geldik. Paramız bittiği için araçları durdurarak para istedik. Amacımız yol parası toplayıp memleketimize geri dönmek" dedi. Polislerin 'Memleketinizde niye doktora götürmediniz' şeklindeki sorusu üzerineyse "Çocuğumuzun doktoru burada. Onun için buraya geldik. Alnımız açık. Adam öldürmedik, gasp yapmadık. Sadece dilendik" diye konuştular.

Polisler tarafından Pazartesi Pazarında bulunan zabıta karakoluna teslim edilen dilenciler, zabıtanın 'Doktorun ismini verin. Biz de görüşelim' demesi üzerine doktora gelmediklerini itiraf edip "Bizim paramız yok. Memlekete gitmek için para istedik. Kimseden zorla bir şey almadık. Başka bir şey yok" diye konuştular.

Dilencilerin üzerinden çıkan ve dilencilikten elde edildiği değerlendirilen bozuk paralara el konulurken, Sezer K. ve Asiye B. hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33/1 maddesine göre dilencilik yapmak suçundan 192'şer lira para cezası uygulandı.

(İHA)

Bebekle duygu sömürüsü polise takıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Güncel
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada Güncel
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor Yaşam
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı Spor
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Ekonomi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın konuştu: Kocam bana iftira atıyor
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın konuştu: Kocam bana iftira atıyor
Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşının Ayasofya için söylediği 'ortak ev' ifadesini düzeltti
Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşının Ayasofya için söylediği "ortak ev" ifadesini düzeltti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Bilim Kurulu üyesinin 'Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
Yolda yürürken 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı
Yolda yürürken 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Ozan Güven Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Çocuk Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Bebekle duygu sömürüsü polise takıldı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 14:28:38. #1.15#
title