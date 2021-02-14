Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı

14.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 14.02.2021 09:24
Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı

BEBEK Sahili'nde lüks yatta başlayan yangın, yanında demirli bulunan tekneye de sıçradı.

BEBEK Sahili'nde lüks yatta başlayan yangın, yanında demirli bulunan tekneye de sıçradı. Yat ve tekne alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. 

Beşiktaş Bebek Sahili'nde demirli bulunun bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra diğer teknedeki insanları uyandırdı. Alevler kısa sürede tüm yatı sardı. Alevler bir süre sonra yandaki tekneye de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Alevler kontrol altına alınamayanınca demirli yatlardan ve denizden de müdahale edildi. Bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yat alev alev yanarken olay yerine gelen bir kişi, yanan yatı görünce sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen kişi, yatın yanmasını izledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.


Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı
Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı
Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı
Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı
Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı
Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı
Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı
Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı
Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı
Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı
Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı
Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Osman Kavala Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hadise Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Marcel Tisserand İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bebek'te lüks yat ve tekne alev alev yandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 09:23:42. #1.16#
title