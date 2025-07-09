İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Boğazı'nda yer alan bazı kaçak kat, tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit edilen binalara yıkım kararı verdi. Yıkım kararı verilen yapılar arasında Bebek Otel, Mandarin Otel ve Baylan Pastanesi gibi ünlü mekanlar da var. Bebek'te hangi oteller yıkılacak?

BEBEK'TE HANGİ OTELLER YIKILACAK?

Özellikle Bebek-Arnavutköy hattında birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bu tespitler, uzman raporu ve tutanaklarıyla kayıt altına alındı. Kaçak yapılaşma daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine geldi. Tutulan rapor ve tutanaklar incelendi.

YIKIM KARARI VERİLDİ

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre Anıtlar Kurulu'nun bu konudaki değerlendirme, rapor ve tespitleri dikkate alınarak İBB encümen kararıyla İstanbul Boğazı'ndaki bu kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı verildi. Yıkılmasına karar verilen yapılar arasında ünlü otel ve mekanlar var.

İŞTE YIKILAN VE YIKILACAK MEKANLAR

• Baylan Pastanesi – Yıkım tarihi 10.07.2025

• Bebek Balıkçısı – Yıkım tarihi: 16.07.2025

• Bebek Otel – Yıkım tarihi: 18.07.2025

• Arnavutköy Balıkçısı – Yıkım tarihi: 30.07.2025

• Mandarin Otel – Yıkım tarihi: 01.08.2025

• Ottoman Otel - Yıkım tarihi: 22.06.2025