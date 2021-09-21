Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı - Haberler
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Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Haberler | Güncel

BEŞİKTAŞ, Bebek İskelesi'nde dün akşam çıkan yangında hasar gören tekne gece saatlerinde demirlendiği yerde ikinci kez yandı.

BEŞİKTAŞ, Bebek İskelesi'nde dün akşam çıkan yangında hasar gören tekne  gece saatlerinde  demirlendiği yerde ikinci kez yandı. Uzun süre söndürmeye çalışılan tekne battı.

Olay saat 01.30 sıralarında Bebek Sahilinde meydana geldi. Dün akşam saat 18.00 sıralarında yanan ve söndürülerek Bebek Sahili'nde demirlenen Mert K. isimli tekneden dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri içten içe yanan tekneye müdahale etti. Bir süre sonra tekne birden alev alarak cayır cayır yanmaya başladı. Bu sırada teknede bulunan itfaiye ekipleri kendilerini tekneden son anda dışarı atarak kurtuldu. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. İtfaiye erine sağlık ekipleri tarafından oksijen tedavisi uygulandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu tekne söndürüldü ancak batmaktan kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- İstanbul
Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı
Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı - Haberler
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