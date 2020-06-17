Bebek omleti tarifi Bebekler 8. aydan sonra omlet tüketebilirler. Özel omlet tarifi ile bebeğinize lezzetli ve besleyici bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Besleyici ve lezzetli bir besin olan yumurtayı bebeğinize 8. aydan itibaren verebilirsiniz. Bunu yaparken dikkatli olmalı alerji ve çeşitli reaksiyon ihtimaline karşı öncelikle doktor tavsiyesi almalısınız.

GEREKLİ MALZEMELER

1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı sıvıyağ

3 yemek kaşığı su

2 çay kaşığı tuzsuz peynir

1 çay kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı süt

Yarım küçük patates

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayarak işe başlayın. Peyniriniz tuzlu peynirse onu dilimli halde sıcak suda bekletip fazla tuzunun gitmesini sağlayın.

Bir kasede patatesi ve peyniri karıştırın. Üzerine suyu, sütü ve yumurta sarısını ekleyin.

Bir tavada sıvıyağı ve tereyağı eritin. Üzerine hazırladığınız karışımı ekleyin. Omleti çiğ kısım kalmayacak şekilde pişirip bebeğine yedirebilirsiniz.