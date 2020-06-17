Bebek omleti tarifi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bebek omleti tarifi

Bebekler 8. aydan sonra omlet tüketebilirler. Özel omlet tarifi ile bebeğinize lezzetli ve besleyici bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Bebek omleti tarifi
17.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:57

Besleyici ve lezzetli bir besin olan yumurtayı bebeğinize 8. aydan itibaren verebilirsiniz. Bunu yaparken dikkatli olmalı alerji ve çeşitli reaksiyon ihtimaline karşı öncelikle doktor tavsiyesi almalısınız.

GEREKLİ MALZEMELER

1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı sıvıyağ

3 yemek kaşığı su

2 çay kaşığı tuzsuz peynir

1 çay kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı süt

Yarım küçük patates

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayarak işe başlayın. Peyniriniz tuzlu peynirse onu dilimli halde sıcak suda bekletip fazla tuzunun gitmesini sağlayın.

Bir kasede patatesi ve peyniri karıştırın. Üzerine suyu, sütü ve yumurta sarısını ekleyin.

Bir tavada sıvıyağı ve tereyağı eritin. Üzerine hazırladığınız karışımı ekleyin. Omleti çiğ kısım kalmayacak şekilde pişirip bebeğine yedirebilirsiniz.

İlgili Haberler

Ev yapımı doğal kola tarifi
Ev yapımı doğal kola tarifi
Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?
Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?
Saraylara layık lezzet: Bisküvili saray sarması tarifi!
Saraylara layık lezzet: Bisküvili saray sarması tarifi!
Zayıflatan salata tarifi
Zayıflatan salata tarifi
Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları
Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları
Yaza özel sandviç dondurma
Yaza özel sandviç dondurma
Kahve demleme yöntemleri nelerdir?
Kahve demleme yöntemleri nelerdir?
Tepside humuslu tavuk tarifi!
Tepside humuslu tavuk tarifi!
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Ev yapımı çubuk kraker tarifi
Ev yapımı çubuk kraker tarifi
İçinizi ferahlatan yaz kokteyli ve tarifi
İçinizi ferahlatan yaz kokteyli ve tarifi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Haber
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü Haber
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel 'Otur yerine' diyerek uyardı
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Seren Serengil'den 'Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?' sorusuna sert cevap: Kalın sesi yüzünden
Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Kalın sesi yüzünden
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Lara Emre Kınay Seda Sayan Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Bebek omleti tarifi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:29:26. #1.14#
title