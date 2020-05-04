Bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlı tutuklandı
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Bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlı tutuklandı

Bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlı tutuklandı
04.05.2020 22:33 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:34

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bebeğinin boğazına bıçak dayayan ve polis tarafından bacağından vurularak yakalanan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bebeğinin boğazına bıçak dayayan ve polis tarafından bacağından vurularak yakalanan zanlı tutuklandı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde daha önce birlikte yaşadığı R.A.Ç'nin evinden 4 aylık bebeğini alarak kaçan, bebeğinin boğazına bıçak dayayınca polisin ateş açması sonucu sol bacağından yaralanarak yakalanan zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamalarıyla tutuklandı.

Daha önce R.A.Ç'ye şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan ve bacağında elektronik kelepçe bulunan Emre Ş, ifadesinde, R.A.Ç'nin çocuğu kendisine göstermediğini öne sürerek, "Orada bana çocuğu vermeyince bir anda kendimi kaybettim. Kucağından çocuğu alarak eve gitmek istedim. Çok pişmanım." dediği öğrenildi.

Olay

Manavgat ilçesinde, dün, Emre Ş. daha önce birlikte yaşadığı ancak kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı R.A.Ç'nin evine gelmiş, burada 4 aylık bebeği D.Ç'yi götürmek isterken kendisine engel olan R.A.Ç'yi darbetmişti. Olay yerine polislerin geldiğini fark eden ve bebeği alarak elinde bıçakla evden kaçan Emre Ş, kovalamaca sonrası parkta sıkıştırıldıktan sonra bebeğinin boğazına bıçak dayayarak polisleri tehdit etmişti. Ekiplerin çabalarına ve havaya açılan uyarı ateşine rağmen bıçağı indirmeyen ve bebeğin boğazını keseceğini söyleyen zanlı, polis tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yakalanmıştı.

Bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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