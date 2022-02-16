Bebeğini havuzda doğurdu

İZMİR (İHA) - İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki Ayça Büyükmete Gökçe, bebeğini suda doğurdu. Doğumhaneye kurulan havuzda dünyaya gelen Artur bebeğin doğum anı, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İzmir'de yaşayan Ayça Büyükmete Gökçe ve Ahmet Utku Gökçe (31), ilk bebeklerinin heyecanını suda doğumla taçlandırdı. Uzun süre meditasyon ve nefes egzersizleri yapan anne adayı, suyun rahatlatıcı etkisi nedeniyle suda doğum yapmaya karar verdi. İzmir'de suda doğum yaptıran hastaneleri araştıran Ayça Büyükmete Gökçe, Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Melih Erkan ile görüştü. Gebelik takibinin düzenli bir şekilde yapılmasının ardından genç kadın, doğumhaneye kurulan havuza girerek doğuma alındı. Ayça Büyükmete Gökçe'nin suda doğum yaptığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Gökçe Ailesi, erkek bebeklerinin ismini Artur koydu.

"Suda doğum sancıyı düşürdü"

Yaşadığı deneyimi anlatan genç anne, "Bebeğimi normal doğumla dünyaya getirmek istiyordum. Suyun imkanlarından faydalanmak ve bebeğin travmalarını azaltmak açısından suda doğum, bana daha çok cazip geldi. Suda doğumun bebeğimin sağlığı için daha yararlı olacağını düşündüm. Karar verdikten sonra İzmir'de suda doğum yapılan hastane ve doktorları araştırdım. Ebemiz ve doktorumuz sayesinde sağlıkla bebeğimize kavuştuk. Bir bebeğin hayat gelişinde bence bir travma oluşmaması gerekiyor. Sudan suya geçiş olduğu için suda doğumun bebekte travmaya yol açmayacağını düşündüm. Suyun içinde olmak beni çok rahatlattı. Sancıyı düşürdü. Suyun içinde çocuğu itmek daha rahat oldu. Annelere suda doğumu tavsiye ediyorum. Çok keyifli bir süreçti" dedi.

Baba Ahmet Utku Gökçe de "Eşim suda doğuma karar verince ben de onun yanında oldum. Doğuma birlikte girdik, yavrumuzu kucağımıza aldık" diye konuştu.

"Suyun rahatlatıcı etkisi var"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Melih Erkan ise suda doğuma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Suda doğumu uzun zamandır yapıyoruz. Suda doğumda, suyun rahatlatıcı etkisini kullanmak bizim için önemli. Doğum, bazen meşakkatli ve zorlu olabiliyor. Bu yüzden bazen ilaç, bazen de ilaç dışı yöntemlerle doğumun zor kısmıyla başa çıkmaya çalışıyoruz. Su da bu noktada işi kolaylaştıran faktörlerden biri. Suya girmek, gebeleri rahatlatıyor. Biz de hastanemiz olarak faaliyete geçtiğimiz zamandan bu yana suda doğumu yaptırıyoruz. Hastamız, tanıştığımız andan itibaren suda doğum yapmayı çok istemişti. Suda doğum, aslında doğal bir doğum yöntemi ve ilaç kullanmıyorsunuz. Ayça Hanım da buna çok hazırlıklıydı. Uzun süredir meditasyon ve nefes egzersizleri yapıyordu. Dolayısıyla en başından beri onunla bu yolda yürüdük ve doğum tam da hayal ettiği gibi oldu. Suyun insan vücudundaki rahatlatıcı özelliğini uzun yıllardır biliyoruz. Su, anneye ciddi derecede hareket özgürlüğü sağlıyor. Annenin bu hareket kolaylığı, doğumun daha iyi ilerlemesini, annenin rahatlamasını sağlıyor. Anne karnında da suyun içerisinde olan bebeğin sudan suya geçişi, dış ortama daha iyi adapte olmasını sağlıyor." - İZMİR