Hamile olduğu sırada koronaya yakalanan genç kadın, daha bir kere bile oğlunu kucağına alamadan hayata veda etti

Amasya'da hamileliğinin 6. ayında koronavirüse yakalanan kadın, tedavi görebilmek için bebeğini sezaryenle doğurdu. Tedavi sırasında durumu ağırlaşan genç kadın, daha oğlunu bir kere bile kucağına alamadan hayata veda etti.