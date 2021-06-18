Bebeğine uyguladığı yöntem hayatını değiştirdi, şimdi birçok annenin derdine derman oluyor
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Bebeğine uyguladığı yöntem hayatını değiştirdi, şimdi birçok annenin derdine derman oluyor

Bebeğine uyguladığı yöntem hayatını değiştirdi, şimdi birçok annenin derdine derman oluyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Yaşam

İrlandalı Anne olarak tanınan uyku eğitmeni Esra Teymur Şimşek, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Uyku düzensizliği yaşayan bebeğine verdiği eğitimden sonra hayatı değişen İrlandalı Anne, kendi yöntemlerinden uyku eğitimine kadar birçok merak edilen soruya yanıt verdi.

Haberler.com'un YouTube kanalının bu haftaki konuğu Adım Adım Uyku Eğitimi kitabının yazarı, "İrlandalı Anne "Esra Teymur Şimşek oldu. Programda uyku eğitmenliğine nasıl başladığını anlatan İrlandalı Anne, en çok merak edilen soruları da cevapladı.

Esra Teymur Şimşek, Simge Ata'nın "Bebeklere uyku düzeni nasıl kazandırılır?", "Bebek sahibi olmak demek uykusuz geceler demek midir?", "Uyku eğitimi zararlı mıdır?" ve "Bebeği beşiğe alıştırmak için ne yapmak gerekir?" gibi birçok sorusuna da cevap verdi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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